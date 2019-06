Stef Goris organiseerde ontmoeting tussen Van Langenhove en Viktor Orbàn

Voormalig Open VLD- en LDD-parlementslid Stef Goris organiseerde de ontmoeting tussen Schild & Vrienden-kopman Dries Van Langenhove en de Hongaarse premier Viktor Orbàn. Dat schrijft de nieuwssite Apache in een artikel waarin gemeld wordt dat Goris via verschillende vennootschappen minstens 176.000 euro ontving van de officiële stichting achter Fidesz, de partij van Orbàn.

Volgens Apache passeerde één van de stortingen van de Hongaarse stichting via de vzw European Heritage (EHF), een denktank waarbij Maxime Goris, de zoon van Stef Goris, betrokken was. Vader en zoon waren met andere leden van Schild & Vrienden aanwezig bij de ontmoeting met Viktor Orbàn in augustus vorig jaar in Roemenië, aldus nog Apache. De beelden van de ontmoeting waren te zien op Facebook en werden overgenomen door media overal in de wereld. Het oud-parlementslid had de lijntjes gelegd tussen Schild & Vrienden en de entourage. Apache wijst daarbij op de goede banden met Zsold Németh, mede-oprichter van Fidesz en de man die de buitenlandse relaties van de partij onderhoudt.

Hongaarse mediawet

Apache verwijst naar een artikel van de Hongaarse nieuwssite Átlàtszó, waarin sprake is van drie contracten tussen de officiële stichting van Fidesz (Foundation for of Civic Hungary) en vennootschappen van Stef Goris. Een eerste contract uit 2013 had een waarde van 90.750 euro en had betrekking op het pareren van internationale kritiek op een omstreden Hongaarse grondwetswijziging, een tweede uit 2015 voor 60.500 euro leidde tot een document van 25 pagina’s ter verdediging van de omstreden Hongaarse mediawet. Beide contracten werden afgesloten met de vennootschap S.C.Services van Goris.

Het derde contract van 25.000 euro werd afgesloten met de vzw European Heritage (EHF), die door Stef Goris werd opgericht, maar waaraan ook zoon Maxime meewerkte. Het geld moest dienen voor de werkings- en organisatiekosten van de vzw in 2017. Átlàtszó maakt ook melding van nog andere betalingen aan Stef Goris, rechtstreeks afkomstig van het kabinet van premier Orbàn.

Stef Goris werd vorig jaar als ere-lid van de Raad van Europa levenslang gebannen uit de raad voor zijn rol in “Azerigate”, een lobbyschandaal rond Azerbeidzjan.

Gecontacteerd door Belga wenste Stef Goris niet te reageren op het artikel van Apache, zo liet hij weten.