Man (44) gekneld onder kraan in Koksijde

Foto: if

Koksijde - De hulpdiensten, waaronder een MUG-heli, rukten donderdag rond 17.30 uur uit naar de Bettystraat in Koksijde, waar een kraan in een bouwput gleed. Een 44-jarige man uit Oostduinkerke raakte zwaargewond en zat lange tijd gekneld onder de kraan.

Rond 20 uur kon het slachtoffer bevrijd worden. Er was een andere kraan gevorderd om de omgevallen kraan op te tillen. De man was bij bewustzijn en werd met een helikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan. De dienst slachtofferbegeleiding van lokale politiezone Westkust is ter plaatse om de collega’s en de familie van het slachtoffer op te vangen.

Foto: if