Boris Johnson en Jeremy Hunt strijden voor het leiderschap bij de conservatieven

Na de vijfde stemronde zijn de twee kandidaten bekend die Theresa May kunnen opvolgen als leider van de Conservatieve Partij en als Britse eerste minister . De voormalige burgemeester van Londen Boris Johnson zal het opnemen tegen de huidige minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt.

Alle 313 Tory’s brachten voor de vijfde keer hun stem uit om te bepalen wie hun nieuwe leider zou worden. Johnson ging met 52 procent van de stemmen lopen. Voor Hunt lag het aantal een stukje lager. Hij kreeg maar 77 stemmen, dat komt overeen met 25 procent. De derde kandidaat, milieuminister Michael Gove, valt na deze stemronde af. Hij haalde maar twee stemmen minder dan Hunt, maar die waren genoeg om hem aan de kant te zetten.

Donderdagochtend werd de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid ook al weggestemd. De circa 160.000 partijleden krijgen nu een maand de tijd om per brief een keuze te maken tussen de twee overblijvers. In de week van 22 juli weten we dan wie de nieuwe Britse premier wordt.