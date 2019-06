KRC Genk haalt Zweeds toptalent Benjamin Nygren officieel binnen

Na Theo Bongonda heeft Genk nu ook zijn tweede aanwinst beet. De Zweedse aanvaller Benjamin Nygren - hij wordt 18 op 8 juli - legde donderdag de gangbare medische en fysieke tests af bij Adlon in Diepenbeek. Daarna bood hij zich aan op de club om de laatste punten en komma’s te zetten in een contract dat hem tot 2024 aan Genk bindt.

Nygren wordt gezien als één van de grootste talenten in de Zweeds hoogste klasse, waarin hij debuteerde op zijn 17de. Sindsdien was hij goed voor 13 wedstrijden, 6 doelpunten en 5 assists. “Nygren is een echte stylist, met een uitstekende techniek, snelheid en vista”, zegt KRC Genk in een persbericht. “Benjamin kan zowel uit de voeten in de spits als op de flank. Hij is ook Zweeds jeugdinternational met 24 caps bij de U15, U16 en U17.” Hij wordt, ondanks een verschillend profiel, de vervanger van Marcus Ingvartsen.

Nygren kon op interesse rekenen van verschillende Europese topclubs. “KRC Genk is verheugd dat hij kiest voor het project in Genk.”