Nieuwslezeres van RTL bij haar debuut meteen slachtoffer van racistische reacties

Salima Belabbas, een journaliste van de Franstalige commerciële omroep RTL, debuteerde dinsdag om 13 uur op het televisiejournaal. Haar uiterlijk lokte naast lovende woorden bij een aantal kijkers ook racistische reacties uit. De Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA, de Hoge Raad voor audiovisuele media) prijst donderdag de zender RTL omdat die de haatboodschappen meteen heeft weggehaald van zijn sociale media-accounts waarop ze gepost waren. De CSA zegt ook de zender te steunen in de keuze voor diversiteit op het scherm.

Een aantal kijkers spuwde meteen zijn gal op Salima Belabbas omwille van haar allochtone roots. Eentje vroeg bijvoorbeeld of het niet mogelijk was om “een Belgische het nieuws te laten lezen in België”.

RTL haalde boodschappen van die strekking meteen weg van zijn sociale media-sites. De omroep kreeg daarvoor felicitaties van de CSA. De topman van RTL Belgium, Philippe Delusinne, gaf te kennen dat hij “geschandaliseerd” is. De zender overweegt volgens de krant la Dernière Heure een klacht in te dienen bij een instelling die racisme bestrijdt zoals bijvoorbeeld het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia of de Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (Mrax).

Weinig diversiteit

De CSA moedigt in een mededeling de uitgevers aan om op de ingeslagen weg voort te gaan en meer diversiteit in hun programma’s te brengen, omdat de programma’s een getrouwe weerspiegeling van de maatschappelijke realiteit moet zijn.

Volgens een onderzoek van de CSA is er zelfs nog te weinig sprake van diversiteit op het scherm: slechts 3,78 pct van de journalisten en presentatoren is van vreemde herkomst. Men ziet mensen van vreemde herkomst hooguit een keer bij vox pops in nieuwsuitzendingen en heel af en toe als deelnemers in een quiz op tv.

In september laatstleden ontstond er ophef in Franstalig België, nadat een weervrouw van RTBF Cécile Djunga, een vrouw met Congolese roots, bekendmaakte dat ze al meermaals slachtoffer was geworden van racistische opmerkingen. Unia besliste toen om zelf een dossier te openen.