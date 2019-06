Jean-Pierre van iconische Antwerpse broodjeszaak aan universiteit overleden op 59-jarige leeftijd

Antwerpen - Jean-Pierre Sneyers is woensdag overleden aan hartfalen. Hij werd 59. Jean-Pierre stond vier decennia lang in zijn winkeltje op de Grote Kauwenberg, dat vooral befaamd was om de broodjes en de cake. Zijn oeverloze enthousiasme en de gratis mopjes waren minstens even legendarisch.

Blokkende studenten staan vandaag uitzonderlijk voor een gesloten deur bij ‘de Jean-Pierre’. Er hangt een briefje: ‘wegens familiale omstandigheden zal de winkel voor onbepaalde tijd gesloten zijn’.

De zaak is gesloten “voor onbepaalde tijd”. Foto: RVRE

Jean-Pierre had volgens de buren al een week last van een drukkende pijn op de borst. Woensdag overleed hij aan hartfalen. Jean-Pierre was een legende in de buurt. Hij stond in de piepkleine zaak achter de toog met zijn vader Juul. Smoskes kosten er 2 euro en een stuk zelfgebakken cake 1 euro. Maar nog meer dan de prijzen was het Jean-Pierre zelf waarvoor studenten in de rij stonden. Niemand wandelde bij ‘den JP’ buiten zonder babbeltje, succeswensen voor de examens of een flauw grapje. Drie jaar geleden kreeg Jean-Pierre zelfs een eigen fanpagina ‘Jean-Pierre Daily’ op Facebook waar al zijn legendarische uitspraken werden verzameld.

Op sociale media spreken de eerste reacties boekdelen. “Nog nooit zo hard gewild dat iets fake news is”, “Zijn goed humeur, koosnaampjes en complimentjes gaan zeker gemist worden bedankt voor alle jaren”, “Ik zie dat alle vrouwen/meisjes hier Jean-Pierre een topkerel vonden en hem apprecieerden. Misschien allemaal een euro samenleggen voor een laatste bloemetje voor die mens? Ik zeg maar wat”.

De zaak van Jean-Pierre en zijn vader bestaat al 63 jaar.