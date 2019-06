Europees Ruimtevaartagentschap plant spectaculaire missie naar “nieuwe komeet”

Het Europese Ruimtevaartagentschap ESA heeft de Comet Interceptor-ruimtemissie gekozen als zijn volgende grote project. Het gaat om een vervolg op de spectaculaire missie Rosetta die in 2014-2016 de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko bezocht en er het landertje Philae op neerzette. Net als bij Rosetta zal het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) ook in deze komeetmissie een belangrijke rol spelen. De lancering is - ten vroegste - voorzien in 2027.

De komeet waar de missie naartoe zal vliegen, moet nog ontdekt worden. ESA wil immers een “nieuwe komeet” gaan bestuderen. Terwijl 67P een gekende komeet was die al heel wat rondjes rond de Zon heeft gedraaid en sterk geëvolueerd is, zal Comet Interceptor een komeet bekijken die voor het eerst in de buurt van de Zon komt en die zich dus nog in zijn oorspronkelijke staat bevindt of misschien zelfs een bezoeker van buiten ons zonnestelsel, zoals het interstellair object Oumuamua dat in 2017 werd ontdekt.

LEES OOK. ‘Anuna’ of ‘Nicole en Hugo’ mogen niet, maar vanaf nu kan u kiezen hoe Belgische planeet zal heten

Op die manier hopen de wetenschappers een vollediger zicht te krijgen op de diversiteit aan kometen. Er is echter één moeilijkheid: dergelijke nieuwe kometen bewegen véél sneller en daarom kan men enkel een scheervlucht langs het doelwit maken. Een langdurig bezoek is praktisch onmogelijk of zou veel te duur uitvallen.

Comet Interceptor zal uit drie ruimtesondes bestaan. Er is een moederschip met camera’s dat op een veilige afstand van de komeet zal langsvliegen, om het risico op een botsing met komeetstof of met rotsachtig materiaal dat van de komeet ontsnapt zo klein mogelijk te houden. Een tweede sonde met instrumenten die de komeetatmosfeer zullen “opsnuiven” en die de wisselwerking tussen de komeet en de zonnewind gaan bestuderen, zal meer risico nemen en dichter bij de komeetkern komen. Het Japanse ruimte-agentschap JAXA biedt een derde sonde aan die complementaire metingen zal uitvoeren.

LEES OOK. Waarom astronomen stilaan zenuwachtig worden nu de aarde een meteorenzwerm nadert die ooit een gigantisch bos wegvaagde

Net als bij Rosetta speelt België een belangrijke rol bij deze komeetmissie. Technisch en wetenschappelijk zal het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie - dat deze missie mee voorstelde - bijdragen aan de plasma-instrumenten en aan de analyse van de komeetsamenstelling. Bovendien zal het wetenschappelijk gegevenscentrum verzorgd worden door het B.USOC, eveneens gehuisvest in het BIRA. Deze activiteiten worden ondersteund vanuit de cel Ruimtevaart van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).