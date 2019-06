Klimaat redden? Ga minder werken

Kunnen we het klimaat redden door minder te gaan werken? Over die vraag boog de Britse progressieve denktank Autonomy zich. Het slechte nieuws: nee, dat alleen is geen oplossing.

Minder werken betekent minder productiviteit en dat betekent minder CO 2 . Tot zover klopt de bedenking. Om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden, berekende onderzoeker Philipp Frey hoeveel uur we minder zouden moeten gaan werken per week. Per land zijn er andere normen, afhankelijk van hoe vuil de industrie en hoog de CO 2 -uitstoot er is. Duitsland moet naar een werkweek van amper 6 uur, Zweden doet beter en mag 12 uur per week werken. Het Verenigd Koninkrijk zou naar 9 uur moeten gaan. België mag nog iets langer werken. Door de lange werkweken eten we ook meer geprepareerd voedsel door tijdgebrek, en pendelen we veel meer met de auto.

Volgens Frey moeten we ons hele economische model herzien: minder werken maar ook anders werken. Hij pleit vooral om in te zetten op een industrie met hernieuwbare energie, op een nieuwe mobiliteit en een radicale vermindering van onze werkuren. Negen uur per week is misschien wat weinig, maar een vierdaagse week is wel haalbaar, zegt Frey.