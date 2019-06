De nepminister die staatshoofden 90 miljoen euro ontfutselde met niets meer dan een rubber masker, Franse vlag en slechte internetverbinding

Een nagebouwd ministerieel kabinet, een siliconen masker en een slechte Skype-verbinding. Meer had de imitator van de Franse politicus Jean-Yves Le Drian niet nodig om bijna 90 miljoen te ontfutselen aan zakenlui, miljonairs en staatshoofden. Hij benaderde “de vrienden van Frankrijk”, om geld te vragen voor clandestiene operaties tegen terroristen. De Franse politie onderzoekt momenteel of er meerdere imitatoren samenwerkten, zo blijkt uit een documentaire die deze week op de Franse televisie te zien was.