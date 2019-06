Fabien Mercadal voorgesteld als trainer van Cercle Brugge: “Hij was vorig jaar al onze topkandidaat”

Voor wie er nog aan twijfelde: de Fransman Fabien Mercadal (47) is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Mercadal leidde donderdag al twee trainingen. De ex-coach van Tours en Paris FC werd vorig jaar al naar voor geschoven door de eigenaars van AS Monaco.

“Hij was toen zelfs onze topkandidaat “, aldus voorzitter Frans Schotte donderdag op voorstelling van de nieuwe coach. Mercadal koos toen echter voor Caen met wie hij vorige maand uit de Franse League 1 degradeerde. Omdat Caen en Monaco lang in de degradatiestrijd waren verwikkeld, werd na het vertrek van Laurent Guyot besloten om geen contact te nemen met Mercadal. Cercle bereikte een akkoord met eerst Vincent Euvrard en nadien Besnik Hasi, maar beiden haakten op de valreep af. Vorige week was het helemaal weer van op nul beginnen maar Mercadal was ondertussen ontslagen bij Caen en Monaco, Cercle en Mercadal vonden mekaar alsnog.

De Fransman moet Cercle verder doen evolueren binnen het project van AS Monaco. Ze leggen de lat alvast hoog bij de Vereniging want voorzitter Frabs Schotte droomt van een plaats in de linkerkolom en als het kan het liefst in de buurt van de zesde.

Of dat realistisch is, is zeer de vraag. Momenteel heeft Mercadal amper 17 man ter beschikking waaronder vooral jongeren. Het is wachten op een lading spelers die vanuit Monaco begin volgende maand op het vliegtuig richting België en Cercle zullen gezet worden. Naar verluidt grotere talenten dan de afgelopen jaren. Aan Mercadal om er in amper drie tot vier weken een ploeg van te maken.

Foto: Photo News

“Ik weet ook dat alle spelers er nog niet zijn maar het is de bedoeling dat we de komende weken individueel zullen werken met de spelers om ze allemaal klaar te krijgen.“ Mercadal had ook al even contact met zijn voorganger. “Ik stuurde hem een paar berichten naar communiceren was moeilijk want ik was op vakantie in een klein dorpje in Corsica en de ontvangst was er slecht.”

Mercadal had het ook nog even over de degradatie met Caen. ‘”Een pijnlijke ervaring was dat, dat was me ook nog nooit overkomen. We kwamen één goal tekort om erin te blijven, ik wil hier in Brugge bij Cercle die pijnlijke ervaring uitwissen.”