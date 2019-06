Eedaflegging was amper gedaan of N-VA hakt alweer met bekend bijltje: “Dát is luisteren naar de kiezer”

De eedafleggingen in de Kamer waren nog maar net afgerond, of N-VA diende al drie wetsvoorstellen in om het migratiebeleid strenger te maken. Dat zegt ex-staatssecretaris Theo Francken in een videoboodschap op sociale media. Zo wil de partij de aanvraag voor de Belgische nationaliteit fors duurder maken. Nu betaal je aan het begin van de procedure 150 euro registratierechten. Dat zou stijgen naar 1.250 euro.

Daarnaast diende de partij nog twee voorstellen in die het tijdens de vorige regeerperiode niet gehaald hebben. Het eerste moet de politie en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de mogelijkheid geven een private woning te betreden om illegalen op te sporen. Dat stuitte onder de regering-Michel op fel protest van MR. Het tweede is een voorstel van N-VA-Kamerlid Koen Metsu om de Belgische nationaliteit automatisch in te trekken als iemand voor terrorisme wordt veroordeeld.