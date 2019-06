Nieuw Leuvens filiaal is proefkonijn voor Blokker 2.0

Leuven -

Blokker heeft gisteren een nieuwe winkel geopend in Leuven die volledig anders oogt dan het doorsnee filiaal van de Nederlandse keten. De zaak is een stuk kleiner, maar vooral: er werd fors geïnvesteerd in inkleding en sfeer, en het personeel kreeg er een bijkomende opleiding voor een betere service. Het idee is om de nieuwe Blokker de ‘feel’ van een buurtwinkel te geven. “In de buurt, voor de buurt”, luidt de slogan.