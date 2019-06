Duizenden demonstranten proberen Georgische parlement te bestormen

Georgische demonstranten hebben donderdag geprobeerd om het parlementsgebouw in de hoofdstad Tbilisi te bestormen. Op beelden van de staatsomroep is te zien dat duizenden mensen ondanks de versperringen van de politie proberen om het gebouw te betreden, maar dat de ordediensten dat trachten te verhinderen. Het is voorlopig nog onduidelijk of iemand in het parlement is binnengeraakt.