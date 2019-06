Tot zaterdag hinder op sporen tussen Kortrijk en Oudenaarde na ongeval met vrachtwagen

Kortrijk / Oudenaarde / Deerlijk - Door een ongeval met een vrachtwagen en een trein op een overweg in Deerlijk, zal er nog tot zaterdagochtend hinder zijn op de lijn tussen Kortrijk en Oudenaarde. Dat zegt spoorwegbeheerder Infrabel. “Er was erg veel schade na de aanrijding.”

Ter hoogte van de overweg in de Pladijsstraat in Deerlijk reed een trein donderdag rond iets na 16 uur een vrachtwagen aan. Het voertuig zou aan het manoeuvreren geweest zijn op de overweg en kon niet tijdig wegrijden voor de aankomende trein. Aan boord waren een zeventigtal reizigers, drie van hen raakten lichtgewond.

“Er is erg veel schade aan de infrastructuur”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. “Onze diensten voeren op dit moment de nodige herstellingen uit zodat een van de twee sporen tussen Kortrijk en Oudenaarde morgenochtend/vrijdag weer kan worden gebruikt. Het tweede spoor zal pas zaterdagochtend hersteld zijn.”

Het is lang niet de eerste keer dat een trein een voertuig aanrijdt aan een overweg. Infrabel lanceert net vandaag/donderdag een campagne rond spoorlopen en veiligheid aan overwegen, in samenwerking met de televisieserie Thuis. Infrabel raadt bestuurders aan om zich er steeds van te vergewissen dat ze de overweg in een vlotte beweging kunnen kruisen vooraleer over te steken.