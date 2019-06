Didier Lamkel Zé legt uit waarom hij zijn kat stuurt bij Antwerp: “De club moet tonen dat ze mij naar waarde schat”

Zoals aangekondigd ontbrak Didier Lamkel Zé gisteren op de eerste training van Antwerp. De 22-jarige Kameroener zat nog op het strand in Nice met maatje Nando Nöstlinger – een extra vakantiedag waar hij geen toestemming voor had en een boete voor krijgt. Maar hij zat er dus met een bedoeling: een beter contract afdwingen, door druk te zetten. Het lijkt niet bepaald de slimste tactiek, maar het is volgens hem noodzakelijk. Hij probeert zijn redenering uit te leggen.

“Kijk, ik heb me altijd 100 procent gegeven voor de club”, zegt Zé. “We hebben een goed seizoen gedraaid en ons gelukkig ook geplaatst voor de voorrondes van de Europa League. Maar nu is het aan de club om te tonen dat ze mij naar waarde schatten. Ik heb niet meer dezelfde status als toen ik hier een jaar geleden arriveerde. Ik heb een goed debuutseizoen op het hoogste niveau achter de rug, ben een belangrijke speler geworden voor de ploeg, en ik zou dat graag beloond zien. Ze moeten ook begrijpen dat ik een familie heb, en zeven broers en zussen mee moet onderhouden. Binnenkort komt een van mijn broers zelfs bij mij in Antwerpen wonen.”

“Beetje ziek”

Over een transfer spreekt Lamkel Zé niet, of toch niet met zoveel woorden. “Eerlijk: ik ben graag bij Antwerp, ik hou van de club en de sfeer. Ik heb zin om gewoon te blijven. Maar dat hangt momenteel van de club af. Er zal sowieso een gesprek komen met het bestuur, we zien wel wat eruit komt.”

Rest de vraag wanneer we hem terug op het oefenveld zullen zien. “Geen idee”, zegt Zé. “Morgen (vandaag, red.) kom ik terug naar Antwerpen. Maar ik zal niet op de club zijn want ik ben ook een beetje ziek.”