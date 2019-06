CLUBNIEUWS. Charleroi mikt nu op Belhocine, Nakamba wil weg bij Club

Charleroi is de enige eersteklasser die de trainersvacature nog moet invullen. En het zou best kunnen dat Karim Belhocine die laatste trainersjob in 1A wegkaapt. Bij Club Brugge stuurt Marvelous Nakamba dan weer aan op een transfer. Een overzicht van het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers.

CHARLEROI. Belhocine nieuwe trainer?

Nu Cercle Brugge koos voor Fabien Mercadal, is Charleroi de enige eersteklasser die de trainersvacature nog moet invullen. De Karolo’s trokken eerst tevergeefs aan de mouw van Hein Vanhaezebrouck en Luka ­Elsner, maar nu ligt Karim Belhocine (40) in poleposition.

De Franco-Algerijn was vorig seizoen twee keer interim-coach bij Anderlecht en heeft in het ­Astridpark nog één jaar contract. Belhocine vindt echter moeilijk zijn plaats in de uitgebreide staf van Vincent Kompany, waarin hij pas T3 is. Nu lijkt Belhocine T1 te gaan worden van Charleroi. Voor Anderlecht zou dat een win-winsituatie zijn. Dan zijn ze weer af van een pion van Mogi Bayat en de grote technische staf dunt dan uit zonder dat er ontslagen vallen. Als de deal met Charleroi rondkomt, zijn alle trainersjobs in 1A ingevuld.

CLUB BRUGGE. Nakamba wil weg

Na een pechseizoen bij Club Brugge heeft Marvelous Nakamba zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur. En er is ook interesse: uit Engeland – Aston Villa en Newcastle worden genoemd –, maar ook uit Italië, Duitsland en Frankrijk. In de entourage van Nakamba klinkt het dat het uitgesloten is dat de middenvelder volgend seizoen nog in België speelt, maar bij Club Brugge wijst men er fijntjes op dat hij nog een contract heeft tot 2021. En dus moet er boter bij de vis. Indien er een goed voorstel uit de bus komt, wil Club wel aan tafel zitten, maar Nakamba zal niet vertrekken voor een soldenprijsje. Nakamba speelt vanavond zijn eerste match met Zimbabwe op de Afrika Cup tegen Egypte.

Foto: Photo News

ANDERLECHT. Exotisch avontuur voor Kara?

Op transfervlak blijft het vooralsnog rustig bij Anderlecht. Van Kara Mbodj (29) is ondertussen geweten dat hij weg mag. De Senegalees ziet geen toekomst in België en aast vooral op een lucratieve transfer naar een exotische bestemming. Een club in de woestijn, China of elders ver weg.

AA GENT. Lustig op komst

De transfer van Mikael Lustig (32) naar AA Gent is zo goed als rond. De ervaren Zweedse rechtsachter komt over van Celtic Glasgow.

En ook nog dit: BAS moet ópnieuw op zoek naar nieuwe voorzitter

Het BAS is nog steeds niet klaar om op 25 en 26 juni het beroep omtrent operatie Propere Handen en de degradatie van KV Mechelen te behandelen. Nadat voorzitter Herman Huygens al gewraakt werd, trekt nu ook diens vervanger Philippe Verbiest zich terug als voorzitter van het beroepsorgaan. De aanleiding is een wrakingsverzoek van betrokken makelaar Walter Mortelmans. Er werd aangehaald dat Verbiest lid is van de antidopingcel van de UEFA, dat in feite toch betrokken partij is. Er wordt nu een vervanger aangesteld. De bedoeling is nog steeds om voor 1 juli een definitieve uitspraak te hebben.