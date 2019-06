Mehdi Bayat wellicht ook kandidaat-bondsvoorzitter

Op de voetbalbond vindt morgen de verkiezing voor een nieuwe bondsvoorzitter plaats. De huidige preses Gerard Linard (76) heeft de leeftijdsgrens van 75 jaar overschreden. Er hebben zich al twee kandidaten officieel aangemeld: de Vlaming Gilbert Timmermans (74) en de Franstalige Philippe Godin (53), beiden vertegenwoordigers van de amateurafdeling van hun gewest. De profclubs moeten ook nog iemand in de strijd gooien en dat wordt waarschijnlijk Mehdi Bayat (40), nu nog ondervoorzitter. De algemeen directeur van Charleroi is al jaren samen met Verhaeghe de stuwende kracht achter de vernieuwingen in de bond, maar hij is ook de broer van de in opspraak geraakte spelersmakelaar Mogi Bayat. Dat zou zijn kansen kunnen hypothekeren. Mehdi Bayat heeft zijn kandidatuur nog niet bevestigd. Dat kan tot net voor de vergadering. Als hij het toch niet zou doen, stelt zich met Mieke De Clercq (57) voor het eerst een vrouw kandidaat.