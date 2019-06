Iran hekelt in brief aan VN “provocerende” Amerikaanse daad

Iran heeft donderdag in een brief aan de Verenigde Naties en aan de Veiligheidsraad de “provocerende” en “zeer gevaarlijke” Amerikaanse actie tegen zijn “territoriale integriteit” gehekeld. Volgens Teheran werd de Amerikaanse drone door Iran neergehaald, toen die het Iraanse luchtruim binnenvloog. De VS spreekt dat echter tegen.

In het schrijven benadrukt Iran - dat niet aandringt op een spoedvergadering van de Veiligheidsraad - dat het niet uit is op een oorlog, maar dat het “zich het recht voorbehoudt om de noodzakelijke maatregelen te treffen tegen schendingen van zijn grondgebied, waartegen het zich fel zal verdedigen, zowel op de grond, in de lucht als op zee”.

Daarnaast verklaart Teheran dat de Amerikaanse drone die door Iran werd neergehaald een spionagemissie uitvoerde in de Straat van Hormuz en bij zijn terugkeer “het Iraanse luchtruim binnenvloog”, waarop de Iraanse luchtmacht defensief heeft gehandeld.

Op het einde van de brief vraagt Iran aan de Verenigde Naties om tussen te komen opdat de Verenigde Staten “een einde zouden maken aan hun illegale en destabiliserende acties in de toch al zo onstabiele Golfregio”.

“Internationaal luchtruim”

Het Amerikaanse centrale commando, USCENTCOM, zei donderdag dat Iran een van zijn drones in “internationaal luchtruim” had neergehaald in een “ongeprovoceerde aanval”. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde werd het Amerikaanse onbemande vliegtuig van het type RQ-4A Global Hawk echter neergehaald in het Iraanse luchtruim, bij Kuh-Mobarak in de zuidelijke provincie Hormozgan. Iran zegt dat het over “onweerlegbare bewijzen” beschikt die deze bewering kunnen staven. Zo zouden er brokstukken van de drone zijn teruggevonden in Iraanse wateren.