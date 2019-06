Hugo Broos blikt vooruit op de Afrika Cup: “Het respect dat ik vandaag nog steeds krijg, blijft enorm”

Twee jaar geleden won Hugo Broos (67) met Kameroen de Afrika Cup, een stunt die hem zelfs enkele huwelijksaanzoeken opleverde. De verliezende finalist van toen, Egypte, is het gastland en topfavoriet van deze bloedhete 35ste editie, met 18 spelers uit de Jupiler Pro League. Ook Broos is er weer bij.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de Afrika Cup in de zomer afgewerkt. Toen Hugo Broos de Afrikaanse landenbeker won, werd het toernooi nog in januari en februari gespeeld, wanneer de Afrikaanse ...