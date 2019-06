Zo veel schimmel in appartement dat rechter huurders gratis laat wonen: “Maar we willen hier zo snel mogelijk weg”

Gent -

Net op de dag dat WoninGent aankondigt dat het zijn patrimonium versneld vernieuwt, is de sociale huisvestingsmaatschappij veroordeeld door een Gentse vrederechter. In een uitzonderlijk vonnis heeft die het contract van twee huurders nietig verklaard – zo diep is hun sociaal ­appartement in de Jubi­leum­laan doordrongen van het vocht. De twee klagers mogen dus blijven waar ze wonen, zonder huur te betalen. “Toch willen we hier niet blijven, want we gaan er lichamelijk en mentaal aan ten onder”, zegt Nadia Van Hecke.