Honderden manifestanten protesteren opnieuw voor regeringsgebouw Hongkong

De nieuwe bijeenkomst voor de zetel van de regering in Hongkong is opnieuw een reactie op de omstreden uitleveringswet. Foto: REUTERS

Voor het parlement in Hongkong troepen vrijdagochtend opnieuw honderden manifestanten samen. Ze protesteren tegen de weigering van de lokale Pekinggezinde autoriteiten om hun eisen in overweging te nemen.

De nieuwe bijeenkomst voor de zetel van de regering in Hongkong is opnieuw een reactie op de omstreden uitleveringswet. Die zou het mogelijk maken om verdachten van misdrijven uit te leveren aan China. De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam schortte de wet zaterdag wel op, maar de manifestanten willen dat ze ontslag neemt en dat de wet definitief wordt ingetrokken.

De actievoerders houden voor het parlement een picknick. De organisatoren riepen ook op tot een langzame manifestatie op de wegen en op het openbaar vervoer. Ze vroegen hun stadsgenoten om elders in de stad samen te komen en zo hun steun te betuigen.

Om veiligheidsredenen zijn de overheidskantoren vrijdag gesloten.

De speciale administratieve regio Hongkong beschikt sinds de overdracht in 1997 door Groot-Brittannië aan China over een regime met een “brede autonomie” en kan in theorie tot 2047 genieten van vrijheden die elders in China ongekend zijn.