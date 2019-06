Wereldvoedselprogramma schort hulp in Jemen gedeeltelijk op

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties schort de voedselhulp in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die onder controle staat van de Houthi-rebellen, gedeeltelijk op. De beslissing komt er nadat onderhandelingen met de autoriteiten over maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de hulp bij de juiste mensen terechtkomt, op niets uitdraaiden.

De hulp aan ondervoede kinderen en zwangere vrouwen wordt wel verdergezet, om de effecten van een gedeeltelijke opschorting te beperken.

Volgens het Wereldvoedselprogramma is er veelvuldig aan de autoriteiten in Sanaa gevraagd om tussen te komen en ervoor te zorgen dat de hulpverleners de vrijheid krijgen om te beslissen naar wie de essentiële hulp gaat.

De beslissing komt niet onverwacht, want het WFP had in het verleden al gedreigd met een opschorting indien er niets zou veranderen. “Humanitaire hulpverleners in Jemen wordt de toegang geweigerd tot de hongerigen, hulpkonvooien werden tegengehouden en lokale autoriteiten hebben zich bemoeid met de voedselverstrekking. Bovenal is onze onafhankelijke selectie van begunstigden verschillende keren bemoeilijkt, net als onze vraag om een biometrisch registratiesysteem uit te rollen”, hekelde het toen.