Vliegtuigen hingen al in de lucht en schepen waren al in positie: Trump keurt aanval op Iran goed, maar blaast die op het laatste nippertje nog af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdagavond een plan goedgekeurd voor een militaire aanval op doelwitten in Iran, maar heeft datzelfde plan op het laatste nippertje alsnog laten afblazen. Dat meldt de New York Times. Volgens de krant kwam die beslissing er na een verhitte discussie in het Witte Huis tussen voor- en tegenstanders van militair ingrijpen in het Midden-Oosten.

Volgens officials had de president een aanval op een handvol Iraanse doelwitten als radar- en raketbatterijen goedgekeurd, en was de operatie al gestart toen ze werd afgeblazen: vliegtuigen hingen al in lucht en schepen waren al in positie maar er waren nog geen raketten afgevuurd toen het bevel kwam om niet te vuren, beschrijft een hoge functionaris de situatie.

De aanval op Iran moest vrijdagochtend net voor zonsopgang plaatselijke tijd plaatsvinden, in een poging om het aantal dodelijke slachtoffers te beperken. Om één uur donderdagnacht Belgische tijd verwachtten militaire en diplomatieke officials nog altijd militair ingrijpen, maar korte tijd later kwam het bevel dat de aanval - zeker tijdelijk - was afgeblazen.

Het is niet duidelijk of president Trump eenvoudigweg van mening was veranderd, dan wel dat er logistieke of strategische overwegingen aan de basis van de beslissing lagen. Evenmin is het duidelijk of de aanvallen later alsnog uitgevoerd zullen worden.

Verhitte discussie in Witte Huis

Wel zouden er intense discussies in het Witte Huis zijn voorafgegaan aan de beslissing tussen de president, zijn belangrijkste nationale veiligheidsadviseurs en prominente Congresleden: minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, nationaal veiligheidsadviseur John Bolton en CIA-directeur Gina Haspel waren naar verluidt voorstander van een militaire reactie, maar de belangrijkste leiders van het Pentagon en het Congres zouden tegen hebben gepleit, uit vrees dat een vergelding zou leiden tot een escalatie.

Officials van het Witte Huis en het Pentagon wilden aan de New York Times geen commentaar geven over de plannen voor een aanval of de beslissing om die af te blazen.

Neergeschoten drone

De aanval was bedoeld als respons op het neerschieten van een onbemande surveillancedrone donderdagochtend door een Iraanse raket boven de Straat van Hormoez. Het zou de derde Amerikaanse militaire aanval onder het bewind van president Trump zijn, na raketaanvallen op Syrië in 2017 en 2018.

De mogelijkheid op een vergeldingsaanval beheerste de debatten in Washington donderdag non-stop. Overheidsofficials van de Verenigde Staten en Iran wisselden de hele dag beschuldigingen uit over de exactie locatie waar de RQ-4 Global Hawk-drone (ter waarde van 130 miljoen dollar) was neergeschoten: volgens de Amerikanen gebeurde dat boven internationale wateren, volgens de Iraniërs boven Iraans grondgebied.

De spanning tussen de Verenigde Staten en Iran was de afgelopen week al bijzonder hoog door de aanval op twee commerciële tankers in de Golf van Oman. Volgens de Amerikanen waren de Iraniërs ook daarvoor verantwoordelijk, al blijft Teheran alle verantwoordelijkheid ontkennen.

