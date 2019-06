450.000 bedienden krijgen 1,1 procent opslag: bereken hier hoeveel jouw loon stijgt

Binnen het grootste paritair comité van het land, dat van de bedienden (PC 200), hebben vakbonden en werkgevers donderdag een ontwerpakkoord afgesloten. Dat meldt de socialistische bediendebond BBTK. Als de achterban van alle partijen het licht op groen zetten, zullen de 450.000 bedienden die onder dat PC vallen een koopkrachtstijging met 1,1 procent krijgen vanaf september.

De stijging kadert binnen de beslissing van de regering om de lonen met maximaal 1,1 procent te verhogen. Die stijging was al opgenomen in het interprofessioneel akkoord van vakbonden en werkgevers, maar moest door de regering worden ingevoerd omdat de socialistische bond dat akkoord had afgeschoten. Naast de verhoging van barema’s en reële lonen is ook de optie voorzien voor een omzetting in een evenwaardig voordeel.

