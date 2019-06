Thomas Leysen stopt in 2020 als voorzitter van KBC Groep

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur van KBC Groep, alsook van KBC Bank en KBC Verzekeringen, treedt terug als voorzitter op de volgende algemene aandeelhoudersvergadering in mei 2020. Dat heeft KBC vrijdagochtend bekendgemaakt in een persbericht. Leysen is sinds 2011 voorzitter van KBC Groep.

“KBC is vandaag in uitstekende vorm en het lijkt me dan ook een goed moment voor mij en voor de groep om het doorgeven van de fakkel voor te bereiden”, zegt Leysen. “In de jaren na de crisis heb ik getracht om mijn ervaring als ondernemer zoveel mogelijk in te zetten voor KBC. Ik heb vooral getracht een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een gerichte strategie, om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats zijn ingezet, dat de digitale transformatie werd versneld, en dat het duurzaamheidsdenken in de hele groep werd bevorderd.”