Maurizio Sarri neemt Eden Hazard op de korrel bij voorstelling als trainer van Juventus: “Hij zorgde voor problemen op defensief vlak”

Ex-Chelsea-trainer Maurizio Sarri heeft donderdag bij zijn voorstelling als coach van Juventus een paar keer geprikt naar zijn voormalige sterspeler Eden Hazard. Zo stelde de Italiaan onomwonden dat de Rode Duivel voor defensieve problemen zorgde.

Sarri, die deze zomer de overstap maakt van Londen naar Turijn, vergeleek bij zijn voorstelling als coach van de Italiaanse recordkampioen de twee laatste teams die hij daarvoor onder zijn hoede had. Bij Napoli maakte hij met een team met Rode Duivel Dries Mertens indruk met zijn ‘Sarriball’, met korte passing en kleine, wendbare spelers die voortdurend in beweging waren. Dat systeem kon hij echter nooit helemaal integreren in Engeland, waar hij na één seizoen als hoofdtrainer bij Chelsea en Eden Hazard alweer vertrok.

Foto: AFP

“Chelsea is een ploeg die bestaat uit technisch superieure spelers, die specifieke individuele kwaliteiten hebben. Ze hebben vleugelspelers die de bal in de voet hebben en graag één op één de actie maken”, leek de Italiaan te verwijzen naar Eden Hazard.

“Dat is een minder vloeiende stijl van voetballen omdat we bij Napoli elf spelers (waaronder spits Dries Mertens, nvdr) hadden die in één tijd konden spelen. Bij Chelsea waren er zeven of acht die dat kunnen en de anderen zijn individuen die het verschil maken met een individuele actie. (….) De 4-3-3 van Chelsea was niet dezelfde als die van Napoli, omdat we in functie van Hazard moesten spelen.”

Te weinig verdedigend werk

Sarri vond niet alleen dat de manier van spelen van Hazard niet helemaal in zijn kraam past, hij vond het verdedigende werk dat de Belg opknapt ook maar minnetjes. “Hij kon het verschil maken, maar zijn aanwezigheid zorgde ook voor problemen op defensief vlak.”

Foto: REUTERS

De internationale pers zag ook een prikje naar Eden Hazard in de manier waarop Sarri over Cristiano Ronaldo sprak. “Dat ik hem ga trainen, is een stap vooruit”, vertelde de Italiaan. “Ik had al heel goede spelers onder mijn hoede bij Chelsea, maar dit is pas de echte wereldtop. Hij heeft alle mogelijke records in het wereldvoetbal op zijn naam staan.”

Het is niet de eerste keer dat Sarri zijn voormalige sterspeler bij Chelsea op de korrel neemt. In de aanloop naar de Europa League-finale waarin Hazard twee keer scoorde, liet de Italiaan nog optekenen dat de Rode Duivel het wel erg rustig aan doet op training. In januari zei hij dan weer dat “Hazard geen leider is”.