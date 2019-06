Australische politie zet zoektocht naar Théo Hayez tijdelijk stop: “Verbijsterd door verdwijning”

De Australische politie zal de zoektocht naar Théo Hayez (18) dit weekend “tijdelijk” stopzetten. Dat meldt de Sydney Morning Herald. Het is nog niet duidelijk of er vanaf maandag opnieuw naar de vermiste Belg gezocht zal worden.

De Australische politie zette de afgelopen dagen duikers, speurhonden, een gespecialiseerd klimteam en een nieuwe drone in bij de zoektocht naar Hayez, maar voorlopig nog steeds zonder resultaat. Inspecteur Matt Kehoe bevestigt vrijdag dan ook dat er dit weekend “niet fysiek gezocht zal worden” naar onze landgenoot. Het is nog niet duidelijk of de zoektocht maandag hervat zal worden. “Eerst moeten we de acties van de afgelopen week evalueren”, klink het.

De Australische politie geeft intussen toe “verbijsterd” te zijn door de verdwijning van Hayez nu drie weken geleden. “In tegenstelling tot in de meeste vermissingszaken is er geen enkel teken van mentale problemen bij het slachtoffer, of van een misdaad”, klinkt het.

Sleutel ligt op de kliffen

Hayez verdween op vrijdagavond 31 mei na een bezoek aan een bar in Byron Bay, even ten zuiden van Brisbane. De Australische politie focust zich al enkele dagen op de gsm van Hayez, die omstreeks half één ’s nachts nog een signaal uitzond naar een telefoniemast nabij de vuurtoren.

Volgens de Australische autoriteiten ligt de sleutel tot de verdwijning van Hayez in de steile en dik begroeide kliffen rond de vuurtoren van Cape Byron. Maar ondanks de inzet van veel politiepersoneel, materiaal en de hulp van talloze vrijwilligers werd er in twee weken speuren nog steeds geen spoor van de Belg teruggevonden.

De vader van Théo, Laurent Hayez, is momenteel in Byron Bay, zijn moeder Vinciane Delforge en zijn jongere broer zouden volgende week aankomen in Australië.

De Australische politie focust zich op de omgeving van de vuurtoren van Cape Byron. Foto: EPA-EFE

Duikers van de Australische politie Foto: EPA-EFE

Een nieuwe drone moet de moeilijk bereikbare plaatsen op de steile kliffen onderzoeken. Foto: EPA-EFE

De Australische politie zet gespecialiseerde klimmers in om de steile kliffen uit te kammen. Foto: EPA-EFE