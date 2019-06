Soap in matchfixingzaak: ook nieuwe BAS-voorzitter trekt zich terug na volgende wrakingsverzoek

Het BAS is nog steeds niet klaar om het beroep omtrent de degradatie van KV Mechelen te behandelen. Nadat voorzitter Herman Huygens al gewraakt werd, trekt nu ook diens vervanger Philippe Verbiest zich terug als voorzitter van het beroepsorgaan. De aanleiding is een wrakingsverzoek van betrokken makelaar Walter Mortelmans. Er wordt nu een vervanger aangesteld. De bedoeling is nog steeds om voor 1 juli een definitieve uitspraak te hebben.

De Geschillencommissie Hoger Beroep veroordeelde KV Mechelen begin deze maand wegens matchfixing tot degradatie naar 1B. Een sanctie waartegen ze bij Malinwa meteen in beroep gingen. Dat beroep moet op 25 en 26 juni behandeld worden door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, maar dat is intussen aan het uitmonden in een ware soap.

Eerst werd Herman Huygens namelijk aangesteld als voorzitter, maar de man werd gewraakt door supporters van KV Mechelen wegens banden met de Belgische voetbalbond. Daarna werd Philippe Verbiest dan maar benoemd tot nieuwe voorzitter, maar ook hij werd onderwerp van een wrakingsverzoek. Hij besloot zich daarop wijselijk terug te trekken.

Dat wil zeggen dat het BAS amper vier dagen voor de start van het proces nog niemand heeft om het beroep van KV Mechelen te behandelen. De zaak is nochtans cruciaal om te bepalen wie volgend seizoen in de hoogste klasse van ons voetbal speelt en welke teams in Europa mogen uitkomen.