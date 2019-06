Log!Ville wordt innovatief hart van logistieke sector

Op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel is vorige maand de eerste steen gelegd van Log!Ville, een state-of-the-art demonstratie- en belevingscentrum dat logistieke innovaties in de kijker zet. Het project van POM Antwerpen en het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) moet Vlaamse ondernemingen helpen innoveren.

Wat Kamp C in Westerlo doet voor de bouwsector, moet Log!Ville doen voor de logistieke sector. “Het belevingscentrum wordt het kloppend hart voor Vlaanderen om praktische toepassingen en vernieuwende concepten te demonstreren, testen en laten ervaren. De focus ligt op mature B2B innovatie die nog niet mainstream terug te vinden is in het bedrijfsleven. Er is ook plaats voor vernieuwende concepten als inspiratie. Het doel is om innovatie en valorisatie van onderzoek in de logistiek te versnellen en de resultaten eenvoudig bereikbaar te maken voor alle actoren in de logistiek”, vertelt Danny Van Himste, voorzitter van VIL dat Log!Ville zal exploiteren. POM Antwerpen treedt op als bouwheer.

Robotpakken en slimme brillen

Het gebouw zal bestaan uit vier onderdelen: een fysieke demonstratiezone, een virtuele belevingsruimte, een co-creatiegedeelte en een polyvalente ruimte. In de fysieke demonstratiezone zullen bezoekers de nieuwste toepassingen in de logistiek kunnen ontdekken en testen, gaande van robotpakken tot slimme brillen. Naast de virtuele belevingen, worden er ook 'live' innovaties gecreëerd. In de co-creatieruimte, Logistics Innovation Accelerator gedoopt, gaan bedrijven, onderzoeksinstellingen en startups samenwerken om digitale, duurzame logistiek concreet vorm te geven.

