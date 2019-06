Stepper opgepakt na aanrijding waarbij andere stepper levensgevaarlijk gewond raakte in Elsene

Elsene - De tweede man die donderdagavond betrokken was bij het ongeval waarbij een stepper zwaargewond raakte, is door de politie opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. De man zou geen voorrang van rechts verleend hebben en weigerde na het ongeval een alcoholtest af te leggen. Volgens de politie vertoonde hij tekenen van dronkenschap, aldus het parket.

Het ongeval gebeurde rond 21.45 uur op het kruispunt van de Elsensesteenweg met de Koninklijke Prinsstraat. Daar botsten de twee steppers in nog onduidelijke omstandigheden op elkaar. Beiden raakten gewond maar één van hen, een 20-jarige jongeman, was er erg aan toe en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar verkeert hij niet langer in levensgevaar, al verblijft hij wel nog steeds op de afdeling intensieve zorgen.

“De andere betrokkene, een 42-jarige man die lichtgewond raakte, zou geen voorrang van rechts verleend hebben en weigerde een alcoholtest af te leggen”, meldt het parket. “Volgens de politie vertoonde hij tekenen van dronkenschap. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal verhoord worden zodra zijn toestand het toelaat.”