Legendarische ‘Black Strat’ van Pink Floyd-gitarist geveild voor bijna vier miljoen dollar

De veiling van een collectie gitaren van David Gilmour bij Christie’s in New York heeft donderdag maar liefst 21.490.750 dollar voor het goede doel opgebracht, zo heeft het veilinghuis meegedeeld. Het klapstuk was de fameuze ‘Black Strat’ die voor bijna 4 miljoen dollar van eigenaar wisselde.

David Gilmour, frontman en gitarist van Pink Floyd, liet donderdag meer dan 120 van zijn favoriete gitaren veilen bij Christie’s in New York voor het goede doel. Uitschieter was de zwarte Fender Stratocaster, alias de ‘Black Strat’, die vijftig jaar lang iconisch was voor Gilmour. Het kleinood uit 1969, dat te horen is op ‘Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’, ‘The Wall’ en solo-albums ging voor 3.975.000 dollar onder de hamer. Een absoluut record: Christie’s had amper 100.000 tot 150.000 dollar verwacht.

Het was niet het enige waanzinnige bod: voor een witte “#0001” Fender Stratocaster, te horen in ‘Another Brick in the Wall’ werd 1.815.000 dollar geboden, terwijl het veilighuis van 100.000 tot 150.000 dollar was uitgegaan. En een akoestische gitaar die te horen is in de nummers ‘Wish You Were Here’ en ‘Shine on You Crazy Diamond’ bracht ook al 1.095.000 dollar op, terwijl Christie’s amper 10.000 tot 20.0000 dollar had verwacht.

De opbrengst gaat naar de ngo ClientEarth. “De wereldwijde klimaatcrisis is de grootste uitdaging die de mensheid ooit zal kennen, en binnen een paar jaar zullen de effecten van de opwarming onomkeerbaar zijn”, verklaarde de 73-jarige Gilmour.