Tiener vermoordt beste vriendin omdat pervert haar 8 miljoen beloofde

Een achttienjarige vrouw uit Alaska is samen met vier andere tieners aangeklaagd voor moord op Cynthia Hoffman (19), de beste vriendin van de hoofdverdachte. Denali Brehmer werd via internet gecontacteerd door een man die zich voordeed als multimiljonair en met een luguber voorstel op de proppen kwam: Brehmer zou 9 miljoen dollar (8 miljoen euro) krijgen als ze iemand om het leven bracht en de moord filmde. Achter het voorstel zat echter de 21-jarige pervert Darin Schilmiller, een man die kinderen van amper acht jaar oud zou hebben misbruikt. De vijf tieners en Schilmiller zitten momenteel in de cel.

Denali Brehmer, een achttienjarige vrouw uit Anchorage in de Amerikaanse staat Alaska, had via internet en sms een relatie met ‘Tyler’. De man beweerde dat hij een multimiljonair was, maar was in werkelijkheid Darin Schilmiller, een man uit Indiana die er perverte gewoontes op nahield.

De 21-jarige jongen overtuigde Brehmer om een gruwelijk plan uit te voeren: een slachtoffer uitkiezen, vermoorden, en alles filmen en fotograferen. Schilmiller wilde de jonge vrouw 8 miljoen dollar geven als beloning voor de uitgevoerde opdracht.

Mond dichtgeplakt

Brehmer had al snel een slachtoffer uitgekozen: de 19-jarige Hoffman, een meisje met een leerachterstand én de beste vriendin van Brehmer. Die laatste zocht nog vier andere tieners om haar te helpen het boosaardige plan uit te voeren.

Op 2 juni overtuigden twee van hen - Brehmer en de zestienjarige Kayden McIntosh - Hoffman om een eindje in Thunderbird Falls te gaan wandelen, een natuurgebied vlakbij Anchorage. Twee dagen later werd het lijk van de jonge vrouw ontdekt in een rivier. Haar mond was dichtgeplakt met plakband, haar armen en benen vastgebonden.

Lichaam gedumpt

Brehmer kwam al snel in het vizier van de speurders die de zaak onderzochten. Op haar smartphone troffen ze talloze gesprekken en sms’en van Schilmiller aan over de lugubere plannen. Het plan om Hoffman om het leven te brengen, werd al snel ontrafeld.

Het kwam aan het licht dat Brehmer de vier andere tieners een “aanzienlijk deel” van het beloofde geld had aangeboden om haar te helpen. Het was dan ook Kayden McIntosh die de trekker overhaalde, Hoffman door het hoofd schoot, en haar lichaam in de rivier dumpte.

Kinderporno

Brehmer en haar zestienjarige kompaan zijn in Alaska aangeklaagd voor moord. Drie andere tieners zijn opgepakt voor medeplichtigheid. Schilmiller zit ook in de cel: hij was in het bezit van kinderporno en wordt ervan beschuldigd minderjarigen te hebben misbruikt.

Zijn rol in de moordzaak kwam aan het licht nadat er ook pornografische foto’s van minderjarige meisjes op de smartphone van Brehmer werden gevonden. Schilmiller zou naast bewijzen van de moord op Hoffman ook beelden hebben gevraagd van verkrachtingen van iemand van acht of negen en iemand van vijftien.

Alaska eist nu de uitlevering van Schilmiller zodat hij formeel kan worden aangeklaagd voor zijn rol in de brutale moord op Cynthia Hoffman. De vijf andere beklaagden zullen volgende week voor de rechter verschijnen. De vader van het slachtoffer, Timothy Hoffman, is zwaar aangeslagen door de moord op zijn dochter. “Ze was een engel, een papa’s kindje”, getuigde de man in de Amerikaanse media.