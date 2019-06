Petr Cech keert terug naar Chelsea, als technisch adviseur. De 37-jarige Tsjech was met zijn iconische helm jarenlang de eerste doelman van The Blues, tot Thibaut Courtois zijn plaats onder de lat innam. Cech verkaste vervolgens naar Arsenal, waar hij na afgelopen seizoen zijn afscheid aankondigde.

“Ik voel me erg vereerd om weer lid te worden van Chelsea en dat ik de kans krijg om de club te helpen de best mogelijke structuur te creëren om het succes van de afgelopen 15 jaar voort te zetten. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging en hoop dat ik al mijn voetbalkennis en -ervaring kan gebruiken om het team in de toekomst nog meer successen te laten behalen.”

Na een jeugdopleiding bij Viktoria Plzen en zijn debuut in eigen land bij eersteklassers Chmel Blsany (1999-2001) en Sparta Praag (2001-2002) trok Cech in de zomer van 2002 naar Ligue 1-club Stade Rennes. Het was daar dat Chelsea hem twee jaar later wegplukte. Bij de Blues werd de Tsjech een waar clubmonument. Na elf seizoenen stonden naast 494 officiële duels ook vier titels (2005, 2006, 2010 en 2015), vier FA Cups (2007, 2009, 2010 en 2012), drie League Cups (2005, 2007 en 2015) en eindzeges in zowel de Champions League (2012) als de Europa League (2013) op zijn palmares. In zijn laatste seizoen moest Cech zijn vaste plaats onder de lat afstaan aan Thibaut Courtois, waarna hij naar stadsrivaal Arsenal trok. Daar kwam hij de voorbije 3,5 seizoenen nog tot 129 optredens. Met de Gunners won hij de FA Cup in 2017. De voorbije maanden verloor hij bij Arsenal zijn plek in doel aan de Duitser Bernd Leno.

Cech was ook 124 maal Tsjechisch international. Hij zette zijn interlandcarrière al stop na het EK van 2016.