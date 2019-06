Actrice Nora Tilley (67) overleden na strijd tegen ALS

Nora Tilley (67) is overleden. De actrice, bekend uit televisieseries als De collega’s, Wittekerke en Thuis, leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS en had om euthanasie gevraagd. Dat meldt de VRT en het bericht wordt bevestigd door haar familie.

Nora Tilley vergaarde de afgelopen decennia nationale bekendheid door rollen in populaire televisiereeksen als De collega’s, Het pleintje, Wittekerke, Thuis en Familie. Vorig jaar speelde ze haar laatste gastrol, in de film De collega’s 2.0. “Zo eindigt het waar het begonnen is: met de Collega’s”, zei ze daarover.

In augustus 2018 maakte Tilley bekend dat ze leed aan ALS. In haar laatste levensmaanden pleitte ze vurig voor meer bekendheid voor die ongeneeslijke spierziekte. Dat ze euthanasie zou vragen, had Tilley al beslist toen de ziekte in april 2018 werd vastgesteld. “Ik heb ervoor gekozen om van de weinige tijd die me rest het beste te maken”, zei ze. “Ik ben mezelf gebleven. De ziekte heeft niet gewonnen. Ik heb gewonnen.”

Haar familie bevestigde het nieuws van haar dood vrijdag in een persbericht. “Ze is het gezicht geworden van de ALS-Liga, de patiëntenorganisatie die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt en gratis hulpmiddelen ter beschikking stelt zoals de gesofisticeerde rolstoel waarmee Nora zich verplaatste”, zo klinkt het. “Ze was ook heel verontwaardigd dat wie een handicap krijgt na zijn 65 jaar, geen recht heeft op vele tegemoetkomingen.”

Tilley overleed thuis in Putte. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op 29 juni in Holsbeek, in besloten kring. “Nora had haar grenzen al een paar keer verlegd, maar toen na het gebruik van armen en benen ook haar stem wegviel, nam ze het voor haar onvermijdelijke besluit”, zo geeft de familie nog mee.

Medeleven

Zowel de openbare omroep VRT als de commerciële tv-zender VTM heeft vrijdag medeleven betuigd bij het overlijden van actrice Nora Tilley.

“Met Nora Tilley verdwijnt een grote dame van tv en theater en dat veel te vroeg. We denken met warmte terug aan haar vele rollen in Vlaamse series. Bij VTM schitterde ze onder andere in reeksen zoals Familie, Wittekerke en Ramona. Namens alle medewerkers van ons bedrijf wensen we haar gezin, familie en vrienden heel veel sterkte”, aldus VTM in een mededeling.

“Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van actrice Nora Tilley. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe”, liet tv-zender Eén via Twitter weten, met een zwart-wit foto van de actrice.

Nora Tilley met haar collega’s uit ‘De Collega’s’ bij de opnames van ‘De Collega’s 2.0’ in 2018. Foto: ISOPIX