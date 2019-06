Marisa Papen eerste Belgische ooit op cover van Amerikaanse ‘Playboy’: “En nu richt ik mijn pijlen op de vleesindustrie”

De voorbije jaren haalde ze al geregeld de wereldpers toen ze “de hypocrisie binnen religie” aanklaagde door naakt te poseren aan het Vaticaan, de Klaagmuur, de Aya Sofia en onlangs nog in een Joods-orthodoxe wijk in New York. Maar nu is de Limburgse Marisa Papen (27) ook de eerste Belgische op de cover van de Amerikaanse Playboy. “Het is een best wel baanbrekend nummer over genderneutraliteit en seksualiteit”, zegt ze. “Er zijn ook shoots met mannen én de Playmate is een transgender. Dan ben je vooral trots dat je net op die cover mag staan.”