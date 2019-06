Waarom Trump een nieuwe oorlog op nippertje afblies ondánks wat Iran hem vertelde in laatste telefoontje

Er werd vannacht flink geruzied in de Situation Room in het Witte Huis. President Trump had het bevel gegeven om doelwitten in Iran te bombarderen, maar trok dat uiteindelijk toch in toen de vliegtuigen al op weg waren. Maar eerst had hij nog even gebeld naar het Iraanse regime dat zijn bommen eraan kwamen, tenzij de Iraniërs wilden praten met hem. Hun antwoord: “Wij praten niet.”