Urban explorer doet mysterieuze ontdekking in ‘ruimteschip’ uit Sovjettijdperk: “Het decor voor een apocalyptische film”

Een urban explorer kon zijn ogen niet geloven toen hij een ‘verlaten’ gebouw ergens in Polen binnendrong. Het reusachtige bouwwerk - in de vorm van een ruimteschip - is helemaal niet verlaten, maar wordt ‘bewoond’ door honderden bussen en andere voertuigen uit de tijd dat een deel van Polen bij de Sovjet-Unie hoorde. De oude mastodonten staan al jaren te roesten op het indrukwekkende autokerkhof. “Het lijkt wel het decor voor een of andere apocalyptische Hollywoodfilm”, klinkt het.