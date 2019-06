Man (36) die explosieven naast spoorweg legde in Jette eerder veroordeeld voor brandstichting: “Hij produceert die substanties graag als hobby”

Jette - De man die woensdag explosieven naast een spoorweg in Jette legde, blijkt een 36-jarige die eerder al eens veroordeeld werd tot zeven jaar cel voor opzettelijke brandstichting. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij “die substanties graag produceert als hobby”. Dat meldt het parket.

Een patrouille van de politiezone Brussel West merkte woensdag een man op die zich verdacht gedroeg toen hij het Laarbeekbos verliet. Dat bos ligt langs de Brusselse ring en een spoorweg, dus gingen de agenten op onderzoek uit. Een eerste controle leverde niets op, maar donderdag werd het bos opnieuw onderzocht. Ditmaal was het wel prijs: ter hoogte van de Tentoonstellingslaan werd een plastic zak gevonden die explosieve materialen leek te bevatten. De politie haalde er daarom explosievenopruimingsdienst Dovo bij, die de stoffen identificeerde als TATP, ook wel gekend als cetonperoxide.

Dat is de geliefkoosde springstof van ISIS-terroristen en werd onder meer gebruikt bij de aanslagen van 2016 in Brussel en Zaventem. De hoeveelheid springstof was onvoldoende om veel schade aan te richten. De lading werd ter plaatse onschadelijk gemaakt door Dovo. Het treinverkeer werd wel een tijdje stilgelegd.

36-jarige met gerechtelijk verleden

De verdachte man die woensdag werd opgemerkt werd in de loop van donderdag opgepakt en verhoord. Het gaat om een 36-jarige man met een gerechtelijk verleden: in 2016 werd C. D. in Gent al eens veroordeeld tot 7 jaar celstraf voor opzettelijke brandstichting, maar eind 2018 mocht hij de gevangenis verlaten onder voorwaarden.

Tijdens zijn verhoor bekende de man dat hij de eigenaar was van de zak met explosieven, en dat hij “die substanties graag produceert als hobby”. Of de man ook de bedoeling of de middelen had om de explosieven tot ontploffing te laten brengen, is niet duidelijk. Het parket beval daarop een huiszoeking in de woning van de man, maar die leverde niets op. Volgens het parket is er minstens voorlopig dan ook geen sprake van terrorisme.

De onderzoeksrechter heeft C.D. vrijdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De 36-jarige werd in verdenking gesteld wegens het fabriceren, bezitten en dragen van ontplofbare of explosief ontvlambare stoffen. C.D. zal binnen de vijf dagen voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal beslissen over het al dan niet verlengen van de voorlopige hechtenis, zo heeft het parket van Brussel vrijdagnamiddag bekendgemaakt.