Staatssecretaris pakt klimaatactiviste hardhandig aan: oppositie eist ontslag

De Britse staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Mark Field ligt onder vuur na een hardhandig optreden tijdens een speech voor belangrijke mensen uit het bankwezen. Toen minister voor Financiën Phillip Hammond donderdag van wal stak, werd zijn toespraak verstoord door een veertigtal activisten van Greenpeace. Toen één van die activistes te dicht bij Field kwam, greep hij ze hardhandig bij de keel om ze buiten te gooien. De oppositie eist nu zijn schorsing of ontslag.

Hammond gaf in Londen een toespraak op een galadiner voor prominenten uit de financiële wereld, toen de in het rood gehulde dames binnenkwamen. De activisten van Greenpeace vinden dat de financiële wereld de klimaatcrisis in de hand werkt en beweren dat het klimaatbeleid van de regering niet deugd.

“We zijn geschokt om te zien hoe een verkozene des volks en een staatssecretaris geweld heeft gepleegd op een van onze leden die zich vreedzaam gedroeg”, zegt Greenpeace in een persmededeling. Volgens de organisatie wilde de activiste niets anders dan de klimaatwijziging en de vereiste economische beleidshervormingen ter sprake brengen.

“Eventjes dacht ik dat ze gewapend was”, aldus Field. “Ik heb de indringster dan inderdaad ferm aangepakt om haar zo snel mogelijk buiten te krijgen.” Die actie levert hem nu veel kritiek op en enkele parlementsleden van de oppositie eisen dat de man moet worden ontslagen.

Ministeriële code

De voorzitter van de Conservatieve partij Brandon Lewis heeft gezegd dat de zaak onderzocht zal worden binnen de partij. “Je kan niet anders dan stomverbaasd zijn als je die beelden ziet”, zei hij. Field verontschuldigde zich voor zijn kordaat ingrijpen op de Britse zender ITV en beloofde het voorval te bespreken met het Kabinet. “Er zal worden bekeken of mijn optreden in strijd was met de ministeriële code”, zegt hij. “En ik zal uiteraard volledig meewerken tijdens dat onderzoek.”

De vrouwelijke activisten werden donderdagavond uiteindelijk allemaal de zaal uitgezet. “De ironie is dat deze regering het voortouw neemt in de wereld om koolstofarme economie te hebben tot 2050”, reageerde minister Hammond laconiek toen hij zijn speech hervatte.

