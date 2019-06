Vlaamse overheid kondigt warmteactieplan af: hittegolf tot en met volgende week zaterdag

De Vlaamse overheid kondigt het warmteactieplan af voor de hittegolf die volgende week in ons land is. Het agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt alle organisaties die met kwetsbare groepen werken dat ze maatregelen moeten nemen tegen de warmte.

Vanaf zondag gaan de temperaturen naar 28 graden. Daarna stijgen ze zelfs ruim boven de dertig en is de eerste hittegolf van het jaar in de maak. Daarom start Zorg en Gezondheid vrijdag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Dat bestaat erin dat gemeentes, thuiszorgdiensten, woon-zorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen een mail krijgen met tips om maatregelen te nemen.

“We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Dat bestaat uit zaken zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Geldt voor iedereen

Maar ze richten zich ook tot de rest van de bevolking. “Het algemeen advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Drinken zij wel voldoende? Is hun kledij aangepast aan de warmte? Hebben zij een koele plek om te rusten?”

De Vlaamse overheid vraagt onder andere rusthuizen om voldoende maatregelen te nemen tegen de hitte. Foto: Kristof Vadino

De aangekondigde hittegolf lijkt ook langer te zullen duren dan eerst verwacht. De voorspellingen geven nu al warm weer met temperaturen boven de 30 graden tot en met volgende week zaterdag. In het midden van de week zijn er zelfs uitschieters mogelijk tot 37 graden.

Intussen roepen ook steden de bevolking op om maatregelen te treffen. Stad Kortrijk doet een oproep naar elke stadsgenoot om een extra oogje in het zeil te houden. “Vooral bij kwetsbare buurtbewoners die tijdens een uitzonderlijk warme periode geïsoleerd dreigen te geraken en ouderen die slecht ter been zijn of een beperking hebben.”

bekijk ook

Hittegolf? In Australië kun je eieren bakken zonder vuur en kaarsen smelten zonder vlam

Kangoeroe ontsnapt aan hittegolf door frisse duik in het zwembad