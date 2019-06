Drie verdachten opgepakt voor home invasion bij ouder koppel in Edegem

Edegem - Na een brutale home invasion op 20 mei bij een koppel van 74 jaar in hun woning in Edegem, zijn de voorbije weken drie verdachten opgepakt. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om de poetsvrouw van het koppel, haar partner en haar broer. Die laatste, een 26-jarige man, werd in Portugal gevat nadat hij naar daar was gevlucht met de Mercedes van de slachtoffers.

Het koppel werd op 20 mei thuis overvallen door een gemaskerde man, die hen met een mes bedreigde en geld en de sleutels van hun wagen eiste. De slachtoffers werden geboeid aan handen en polsen en opgesloten in de garage. Ze konden na afloop zichzelf bevrijden en alarm slaan.

Het onderzoek leidde al snel naar de 43-jarige poetsvrouw van het koppel en haar 38-jarige partner. Zij werden onlangs al gearresteerd. De partner werd ook aangehouden, de poetsvrouw is intussen vrij onder voorwaarden. Ook de broer van de poetsvrouw kwam in het vizier van de speurders. Mogelijk was hij de man die effectief de overval pleegde, aangezien hij klaarblijkelijk met de Mercedes van de slachtoffers naar Portugal reed. De wagen werd daar teruggevonden. De verdachte is intussen overgeleverd aan ons land en door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij ontkent wel zijn deelname aan de feiten.