Smurfendief krijgt acht maanden cel

Ruiselede / Brugge - Een 54-jarige man uit Ruiselede heeft in de Brugse rechtbank acht maanden cel gekregen voor diefstal van honderden smurfenpoppetjes bij een verzamelaar uit Brugge. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding toegekend van om en bij de 4.700 euro.

Tussen maart en mei 2017 drong Rudi M. de voormalige schietstand langs de Baron Ruzettelaan in Assebroek binnen. De Ruiseledenaar had de toegangscode van het slot omdat hij er al eerder was geweest om een offerte te maken voor afbraakwerken. M. ging aan de haal met een grote partij alcoholische dranken, reclameborden en enkele dozen met in totaal een vijfhonderdtal smurfenpoppetjes. De spullen werden daar gestockeerd door Bruggeling Manuel Decloedt (48), uitbater van het café Daverlo en een fervent verzamelaar van smurfenpoppetjes.

Omdat Manuel enkel van de gestolen poppetjes te koop zag staan op een tweedehandssite kon hij de politie naar de daders leiden. Tijdens een huiszoeking in de woning van M. vond de politie onder meer een smurfencatalogus met het handschrift van Manuel Decloedt. Op zijn gsm werden ook heel wat foto’s van de poppetjes aangetroffen. Maar de poppetjes zelf bleken verdwenen. “Enkel de twaalf poppetjes die te koop werden aangeboden op de tweedehandssite kon ik recupereren”, zuchtte Manuel tijdens het proces. “Ik verzamel die poppetjes al sinds mijn jeugd en heb er intussen meer dan 4.000. Die staan grotendeels uitgestald op mijn zolder. Omdat ik sommige poppetjes dubbel had en thuis met verbouwingen zat bewaarde ik er heel wat in die loods.”

Rudi M. bekende op het proces enkel de diefstal van de twaalf poppetjes. Maar de rechter geloofde er niets van en veroordeelde de man tot acht maanden cel. Aan Manuel Decloedt moet hij voor alle gestolen spullen samen een schadevergoeding betalen van om en bij de 4.700 euro.