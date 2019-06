TRANSFERGERUCHTEN. Origi mag niet weg bij Liverpool, trainer van Eupen naar Chelsea

Slecht nieuws voor Divock Origi: de Rode Duivel moet ondanks zijn invallersrol deze zomer bij Liverpool blijven. Althans, dat schrijf de lokale krant The Liverpool Echo. In Engeland weten ze ook dat voor Claude Makélélé een rol zou weggelegd zijn bij Chelsea. Alle transfergeruchten van de dag - met een korreltje zout te nemen.

Liverpool is niet van plan Divock Origi (24) te laten vertrekken deze zomer. Dat schrijft The Liverpool Echo. Nochtans vertolkte de Rode Duivel ondanks zijn cruciale goals in de Champions League veelal een bijrol bij de nummer twee van de Premier League en gaat hij zijn laatste contractjaar in, waardoor hij volgend jaar gratis zou kunnen vertrekken.

Foto: Photo News

Dat ze Origi mogelijk gratis zouden kunnen verliezen, maakt Liverpool echter niet nerveus: tenslotte betaalden ze in 2014 slechts 13 miljoen euro om de aanvaller van Lille over te nemen. Zijn polyvalentie maakt Origi de perfecte stand-in voor het trio Firmino-Mané-Salah. Bovendien zouden The Reds op zoek moeten naar een vervanger moest de Belgische aanvaller andere oorden opzoeken.

Rabiot in plaats van Khedira op middenveld Juventus?

Van Eupen naar Chelsea. Het is een stap die er volgens het Britse The Evening Standard zit aan te komen voor Claude Makélélé. De man die vorig seizoen Eupen nog coachte, zou op het punt staan terug te keren naar Stamford Bridge, waar Frank Lampard de nieuwe coach zou worden. Makélélé zou aan de slag gaan met de spelers die Chelsea uitleent. De voormalige middenvelder won in 2005 en 2006 twee titels met Chelsea.

Claude Makélélé. Foto: Photo News

Juventus zou op weg zijn naar een akkoord met de Franse middenvelder Adrien Rabiot (24). Die kan transfervrij vertrekken met PSG. Volgens Goal.com heeft de Oude Dame 7 miljoen per jaar veil voor Rabiot, die eerder ook al bij Barcelona werd genoemd. Sami Khedira (32) zou dan weer mogen vertrekken bij de Italiaanse recordkampioen. De Duitser miste het grootste deel van het afgelopen seizoen door blessureleed. Eerst had hij last van de enkel, daarna volgden een hart- en knieoperatie.

James Rodriguez op weg naar Napoli

La Gazzetta dello Sport meent dat Napoli op weg is om James Rodriguez, die momenteel grote sier maakt op de Copa América, binnen te halen. Het team van Dries Mertens zou 10 miljoen euro willen betalen om de Colombiaan te huren van Real Madrid en zou daar nog eens een verplichte aankoopoptie van 40 miljoen, te betalen in juni 2020, aan vast koppelen. James zou een verhuis naar Italië ook zien zitten na twee jaar ballingschap in München. Enig probleem is dat Real nu meteen zoveel mogelijk geld op tafel wil zien om nog eens flink uit te halen deze zomer.

Foto: REUTERS

Marca meldt dan ook dat de Koninklijke dringend wat uitgaande transfers wil doen. Naast James Rodriguez worden ook Raul de Tomas en Mateo Kovacic genoemd als voornaamste gegadigden. Kovacic zou definitief overgenomen worden door Chelsea, terwijl De Tomas naar Benfica kan. In Madrid hopen ze 120 miljoen euro te vangen voor de drie. Ook Isco zou mogen vertrekken, terwijl Real zich ook nog verwacht aan aanbiedingen voor Dani Ceballos en Lucas Vazquez.

Nog in Spanje schrijft AS dat voorzitter Florentino Pérez opnieuw wil aanpikken met zijn Galactico-traditie, waarbij hij één superster per seizoen naar Madrid lokt. Na Eden Hazard deze zomer zou hij volgend jaar willen proberen Kylian Mbappé weg te lokken bij PSG. Hij hoopt daarvoor wel dat de Fransman, die in het verleden al eens toegaf dat hij ooit voor Real zou willen spelen, na komend seizoen de eerste stap zet.