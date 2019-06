Al zeker 30 doden in luciferfabriek in Indonesië

De dodentol van de brand in een huis dat gebruikt werd als fabriek en magazijn voor lucifers op Sumatra is vrijdag opgelopen tot 30 slachtoffers. Dat hebben de autoriteiten gemeld in een nieuwe balans.

Volgens Riadil Lubis, verantwoordelijke voor de hulpdiensten, zijn er al dertig doden te betreuren. “We kennen de oorzaak van de brand nog niet, maar hij is wel geblust”, zei Lubis.

Er zijn veel branden in Indonesië omdat de veiligheidsvoorschriften er onvoldoende of niet worden gerespecteerd. In 2017 vielen zeker 46 doden en meerder gewonden bij een brand in een vuurwerkfabriek.

Foto: AP