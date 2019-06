Hittegolf op komst: “Ventileer het huis nu het nog kan”

Volgens de weersvoorspellingen krijgen we vanaf zondag met een hittegolf te maken. Dat betekent: dagen aan een stuk tropische temperaturen, met uitschieters tot 35 graden en meer. Daarom is het aangewezen om vandaag al goed te ventileren in huis. “Nadien is het wapenen tegen de hitte die op komst is”, zegt NoodweerBenelux.

Vanaf zondag wordt het heet onder uw voeten. Maar het is ook belangrijk om al vóór de hitte maatregelen te nemen. Weerwebsite NoodweerBenelux deelde daarom op sociale media wat volgens hen de tip van de dag is: “Laat het vandaag goed ventileren binnenshuis. Ook zaterdagochtend kan het nog, maar dan is het tijd om jullie te wapenen tegen de hitte die op komst is.”

Ventilatiesystemen

Bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem verplicht. Maar houdt dat ook de warmte buiten? “Het is de bedoeling om de woning zo lang mogelijk koel te houden”, zegt Bjorn Berger, productmanager van ventilatiesystemen bij Vasco. “Maar simpel is dat niet. Geen enkel ventilatiesysteem kan het huis fris houden als er warmte lucht binnenkomt.”

Dat zit zo: op dit moment koelt het ’s nachts nog af, waardoor de woning nog niet heel erg opwarmt, maar zodra het ook ’s avonds erg warm blijft, wordt er eigenlijk constant warme lucht binnen geblazen in de woning. Zelfs het warmteterugwinningssysteem, dat in de winter de warmte binnenshuis recupereert en omzet in verse lucht, kan het niet halen van tropische temperaturen. “In de zomer werkt het systeem andersom: dan wordt de koelte zo lang mogelijk in huis gehouden. Als het binnen 20 graden is en buiten 30, dan wordt die warme lucht van buiten afgekoeld vooraleer die binnen wordt gebracht. Dat werkt perfect als de woning potdicht blijft. Maar zodra de warmte lucht niet enkel buiten maar ook binnen zit, niet meer. Natuurlijk is het onmogelijk om nooit een raam of deur open te zetten, daarom is het zaaks de woning zo lang mogelijk koel te houden nu het nog kan.”

Ramen en deuren wagenwijd open dus, zodat een goede circulatie van de lucht ontstaat. Houd rolluiken en gordijnen toe om de zon buiten te houden. Wie liever niet alle zonlicht weert maar ook geen warmte verdraagt, kan het best investeren in een airco. “Dat is de enige manier om de woning volledig koel te houden”, besluit Berger.