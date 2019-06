75 jaar na het Mirakel van Koolskamp: “Ja, we hebben toen heel veel geluk gehad”

Ardooie - Vijfenzeventig jaar geleden viel er op 20 juni een bom vlakbij het kapelletje in de Kapellestraat. Tweeënzeventig mensen stonden er net te bidden. “Ja, we beseffen maar al te goed dat we toen heel veel geluk hebben gehad”, aldus de 94-jarige Roger Defour.

20 juni 1944. Tweeënzeventig brave burgers staan volop te bidden aan de Heilig-Hartkapel langs de huidige Kapellestraat, die toen de Veldstraat heette, in Koolskamp. Op dat ogenblik dropten Duitse vliegtuigen 570 bommen in de buurt van de kapel. Wellicht hadden ze het gemunt op het nabijgelegen vliegveld in Egem. Vele bommen vielen echter vlakbij de kapel en de biddende mensen. “We waren allemaal enorm bang en lieten ons onmiddellijk vallen. Ik lag in een gracht. Een bom viel op een halve meter van me”, weet Roger Defour (94), vijfenzeventig jaar na de feiten nog. Hij woonde in de toenmalige Veldstraat, op wandelafstand van het kapelletje waar de buurtbewoners geregeld samen kwamen om te bidden.

De tweeënzeventig biddende mensen hadden die avond echter heel veel geluk. De bom die net bij de kapel viel, kwam niet tot ontploffen. Het mirakel van Koolskamp was geschied. De tweeënzeventig burgers kwamen ongeschonden die helse avond door. De onontplofte bom werd bewaard en kreeg een mooie plaats in het kapelletje.

Vijfenzeventig jaar later zijn er inmiddels al heel wat van die mensen die er toen die bewuste avond bij waren gestorven. Anderen, zoals Roger leven nog. Ieder jaar wordt er op 20 juni een bedevaart naar de kapel gehouden om het ‘Mirakel van Koolskamp te herdenken’. “Ik probeer er altijd bij te zijn”, aldus Roger. Zo ook donderdagavond. Samen met Jules Devos (93) ging hij vooraan plaats nemen voor de eucharistieviering geleid door bisschop Lode Aerts. “Jules en ik waren al van in onze schoolperiode beste vrienden. We beseffen beiden maar al te goed dat we op 20 juni heel veel geluk gehad hebben.”

Ook Jeanine Sabbe (81) was een van de omwonenden die toen aanwezig was bij de kapel, die inmiddels de naam het ‘bomkapelletje’ kreeg. “Eerlijk gezegd weet ik er niet meer zoveel van. Maar ook ik besef maar al te goed dat het geluk die dag aan onze zijde stond. Daarom probeer ik ook ieder jaar hier aanwezig te zijn.”