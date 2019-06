Potvis sterft terwijl ze haar jong uit visnet probeert te bevrijden: “Onze eigen schuld”

Milieuactivisten hebben donderdag een vrouwelijke potvis en haar kalfje dood teruggevonden voor de Italiaanse kust, nabij het eiland Palmarola. De volwassen potvis had een stuk visnet in haar maag en het kalfje zat volledig in een net gevangen. Er wordt daarom vermoed dat de moeder haar kalfje uit het visnet probeerde te bevrijden, maar uiteindelijk ook verdronken is toen dat niet lukte. “We weten wat er is gebeurd”, aldus de milieuactivisten. “En het is des te schrijnender omdat het onze eigen (van de mensheid, nvdr.) schuld is.”