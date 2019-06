Yannick Carrasco geschorst door zijn Chinese club en gedwongen verontschuldigingen aan te bieden

Rode Duivel Yannick Carrasco (25) is geschorst door zijn Chinese club Dalian Yifang nadat hij de wedstrijd tegen Hebei Fortune miste doordat hij te laat terugkeerde van de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland met de Belgische nationale ploeg. Hij krijgt ook een boete en moet binnen de drie dagen zijn excuses aanbieden.

De schorsing komt er nadat Carrasco de wedstrijd tegen Hebei Fortune van vorige zaterdag gemist had. “Om redenen buiten mijn wil”, zei de Rode Duivel daar zelf over op Twitter. “Maar ik wil nog steeds wedstrijden winnen met Dalian (...) en zal er zijn voor mijn club in de volgende match!”

Donderdag had Yu Zigian, de 34-jarige doelman van de club, op sociale netwerksite Weibo al keihard uitgehaald naar onze landgenoot. Volgens Zigian stelt Carrasco zich boven de ploeg. “Je pakte opzettelijk een vierde gele kaart om eerder naar Europa te kunnen terugkeren, je mist de volgende wedstrijd doordat het vliegtuig vertraging heeft… maar hoe kan het dan dat je een hele dag later aankomt? Op training beweeg je niet in wedstrijdjes, je blijft gewoon op dezelfde plek staan, zonder aan te vallen of te verdedigen. Zo wordt de sfeer in het team helemaal verpest.”

Carrasco is de grote ster bij de Chinese club, maar aast op een transfer. “Ik zou heel graag terugkeren naar Europa”, wond hij er op een persmoment bij de Rode Duivels geen doekjes om. “De aanpassing in China is niet makkelijk voor mijn familie.” De afgelopen dagen doken echter berichten op dat geïnteresseerde clubs als Arsenal zouden afknappen op de hoge vraagprijs van de Chinezen. Die zou zo’n 35 miljoen euro bedragen. In de Chinese Super League was Carrasco op 10 wedstrijden goed voor 7 goals en 2 assists.