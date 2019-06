Furieuze Diego Maradona ontkent in videoboodschap geruchten over gezondheid: “Ik ga niet dood”

Nadat hij wegens gezondheidsredenen opstapte als coach van de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados deden de wildste geruchten de ronde over Diego Armando Maradona (58). Maar toen een Argentijnse krant berichtte dat “Pluisje” aan de ziekte van Alzheimer zou lijden, reageerde de Argentijn furieus.

Het was op advies van de dokter dat Maradona opstapte bij Sinaloa Dorados, omdat hij operaties moest ondergaan aan zijn schouder en knie. Dat meldde zijn advocaat. “Een beginnend stadium van de ziekte van Alzheimer”, concludeerde de Argentijnse krant Cronica. Maar dat schoot bij de Argentijnse voetballegende in het verkeerde keelgat: in een video op Instagram haalde furieus uit naar de “zonen van je weet wel wie”...

“Ze liegen”, foetert Maradona. “Ze liegen! Ze spreken over Alzheimer maar ze weten niet wat dat betekent. Het woord Alzheimer is een vreselijk woord. Mensen met de ziekte van Alzheimer gaan dood. Ik ga niet dood. Ze doen dit om verwarring te scheppen, maar daar hou ik niet van. Ze doen dit om iemand kapot te maken. Maar bij mij lukt dat niet. Ik ben een kampioen.”

Zijn advocaat Matias Morla voegde daar aan toe: “In het licht van de berichten dat Diego Maradona lijdt aan de ziekte van Alzheimer, wil ik zeggen dat geen enkele van de medische tests die hij heeft ondergaan zoiets heeft laten zien. In Mexico werden door de club verschillende gezondheidscontroles uitgevoerd, sommige zelfs met psychologen en psychiaters, en ze leverden allemaal bevredigende resultaten op.”

Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados maar had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding. Vorige maand liep Sinaloa Dorados de promotie mis naar de hoogste voetbalklasse in Mexico, even later gingen beide partijen uit elkaar.