‘Top vijf mooiste vrouwen’ in praatprogramma over WK vrouwenvoetbal leidt tot commotie in Nederland

Het Nederlandse voetbalpraatprogramma Studio France in het kader van het WK vrouwenvoetbal heeft voor commotie gezorgd door naast de voetbaltechnische discussies ook een top vijf van de knapste vrouwen op het wereldkampioenschap te presenteren. Studiogaste en (geblesseerd) Nederlands nternational Tessel Middag was duidelijk not amused: “Ik moet nog even bijkomen van deze categorie”,

De Nederlandse openbare omroep NOS, dat nota bene met Studio France was gekomen om het vrouwenvoetbal meer in de kijker te zetten, en columnist Hugo Borst kregen er dan ook flink van langs. “Volwassenwording vrouwenvoetbal? Hugo Borst staat nog in de ballenbak”, klink het in een striemende column in De Volkskrant.